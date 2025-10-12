В Татарстане пьяная школьница оплатила проезд всем пассажирам. Карту она украла

Подросток успела совершить около десяти различных покупок, используя чужую банковскую карту. В числе прочего она приобретала различные товары, оплатила катание на катамаране, а также произвела оплату проезда для незнакомых пассажиров в общественном транспорте. Прекратить незаконные операции удалось только после блокировки карты, которую её настоящий владелец оформил через банк. На момент блокировки общая сумма трат уже превысила 11 тысяч рублей.