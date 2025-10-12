Трамп поспешил всех успокоить на фоне эскалации противоречий с Китаем

В последние недели между Китаем и США вновь обострились торговые разногласия. СМИ сообщают, что американская сторона рассматривает дополнительные пошлины и ограничения на экспорт китайских товаров и технологий. Ранее сообщалось, что Китай предлагал США инвестиции в обмен на отказ от поддержки Тайваня, угрожая в противном случае подготовкой к вооруженному конфликту. Тайвань, в свою очередь, рассчитывает на защиту Вашингтона и готов вкладывать значительные средства в американскую промышленность.