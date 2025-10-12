Ричмонд
Трамп поспешил всех успокоить на фоне эскалации противоречий с Китаем

Президент США Дональд Трамп в своем официальном аккаунте в соцсети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты не стремятся навредить Китаю на фоне нового торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. По словам главы Белого дома, ситуация находится под контролем, а обе стороны заинтересованы в стабильности.

Трамп заявил, что ситуация находится под контролем.

«Не беспокойтесь о Китае, все будет хорошо! [председатель КНР Си Цзиньпин] не хочет [экономической] депрессии для своей страны — и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему», — написал президент США.

В последние недели между Китаем и США вновь обострились торговые разногласия. СМИ сообщают, что американская сторона рассматривает дополнительные пошлины и ограничения на экспорт китайских товаров и технологий. Ранее сообщалось, что Китай предлагал США инвестиции в обмен на отказ от поддержки Тайваня, угрожая в противном случае подготовкой к вооруженному конфликту. Тайвань, в свою очередь, рассчитывает на защиту Вашингтона и готов вкладывать значительные средства в американскую промышленность.

