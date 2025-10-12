Скандальный экс-чиновник «Росавиации» попал в крупное ДТП на Mercedes

Фигурант дела о взятках Максим Костылев попал в серьезную аварию в Москве.
Mercedes-Benz скандально известного экс-начальника Управления летной эксплуатации Росавиации Максима Костылева попал в крупное ДТП в Москве. В результате тройного столкновения с участием КамАЗа и Infiniti у внедорожника оторвало колесо. Об этом сообщают СМИ.
«Несколько часов назад в столичном районе Внуково произошла тройная авария: столкнулись КамАЗ, легковушка Infiniti и внедорожник Mercedes-Benz ML 63 AMG. Последний, по нашей информации, принадлежит Максиму Костылеву, бывшему начальнику Управления летной эксплуатации Росавиации», — передает telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, человек, очень похожий на самого Костылева, был замечен на месте происшествия. Он беседовал с водителем эвакуатора, после чего уехал на другой машине. На попавший в аварию Mercedes числятся неоплаченные штрафы на сумму 242 тысячи рублей.
Максим Костылев ранее уже становился участником громких скандалов: в 2022 году он покинул пост в Росавиации после выдачи разрешения на обучение пилотов вопреки судебному запрету, а в 2023 году был арестован по обвинению в получении взяток от авиакомпании Azur Air, однако спустя два месяца был освобожден.