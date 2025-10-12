Скандальный экс-чиновник «Росавиации» попал в крупное ДТП на Mercedes

Максим Костылев ранее уже становился участником громких скандалов: в 2022 году он покинул пост в Росавиации после выдачи разрешения на обучение пилотов вопреки судебному запрету, а в 2023 году был арестован по обвинению в получении взяток от авиакомпании Azur Air, однако спустя два месяца был освобожден.