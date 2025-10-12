Ричмонд
Автогонщик Сенковский погиб в аварии на ралли

Польский автогонщик Артур Сенковский погиб во время соревнований по ралли в городе Ныса.

Польский автогонщик Артур Сенковский погиб во время соревнований по ралли в городе Ныса. Об этом 12 октября сообщил национальный телеканал TVP.

На этапе чемпионата Польши гоночный автомобиль BMW с 40-летним пилотом сошел с дистанции и столкнулся с деревом. После столкновения машина мгновенно воспламенилась.

«На месте происшествия сразу же появились службы, обеспечивающие безопасность на участке. К сожалению, спасти водителя не удалось», — заявили представители полиции.

Обожженного штурмана Мацея Кшисика достали из автомобиля и госпитализировали.

Соревнования были немедленно прекращены. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы и следователи, устанавливающие причины трагедии.

