Глава Крымского района Кубани пытался сбежать от силовиков с 12 кг золота

По версии следствия, в период с января по март 2024 года, будучи главой Крымского района, Лесь отдавал распоряжения подчиненному заключать договоры купли-продажи земельных участков с указанным им лицом на льготных условиях, без проведения торгов и по цене значительно ниже рыночной. Например, указывает «Ъ», участок под застройку в станице Варениковской площадью 0,26 га был продан за 5 тыс. руб. при рыночной стоимости около 6 млн руб.