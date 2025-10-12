В дагестанском селе, где на ремонт дорог выделили миллиард рублей, затопило улицы

Дагестанское село Новокулей, несмотря на выделение более миллиарда рублей на ремонт дорог, оказалось отрезанным от внешнего мира из-за очередного подтопления улиц. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
После прошедших дождей глубокие ямы на дорогах Новокулея привели к их затоплению. На видео, снятом одним из местных жителей, можно увидеть, как автомобиль, накренившись, с трудом выбирается из одной из таких подводных выбоин. Яма оказалась настолько глубокой, что колеса внедорожника полностью погружены в воду. По словам сельчан, им стало сложно даже выйти из дома, а детей в школу они вынуждены переносить на руках.
По информации Baza, в 2023 году на ремонт дорог в этом районе было выделено 568 миллионов рублей. Работы планировалось завершить до 1 мая, однако отремонтировать удалось лишь четыре километра из двадцати запланированных. Весной 2025 года на восстановление дорожного полотна дополнительно выделили 428 миллионов рублей.
Глава местной администрации утверждает, что основной причиной проблемы является забитый ливневый канал. Он также заявил, что ранее предупреждал вышестоящее руководство о возможности затоплений в населенном пункте, но его обращения не принесли результата, говорится в публикации.
В сентябре на Дагестан обрушились ливневые дожди. В середине месяца жителей Махачкалы призвали воздержаться от употребления водопроводной воды из-за возможности загрязнения водоснабжения в результате сильных осадков. В связи с подтоплениями срывались многие мероприятия. Так, свадьбу в городе буквально «смыло» из-за сильных ливней.