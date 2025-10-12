В дагестанском селе, где на ремонт дорог выделили миллиард рублей, затопило улицы

После прошедших дождей глубокие ямы на дорогах Новокулея привели к их затоплению. На видео, снятом одним из местных жителей, можно увидеть, как автомобиль, накренившись, с трудом выбирается из одной из таких подводных выбоин. Яма оказалась настолько глубокой, что колеса внедорожника полностью погружены в воду. По словам сельчан, им стало сложно даже выйти из дома, а детей в школу они вынуждены переносить на руках.