На Украине остановили поезд в Будапешт из-за сообщения о минировании

На опубликованных в социальных сетях видеозаписях видно, что железнодорожный состав стоит посреди открытой местности. Пассажиры находятся поблизости от вагонов, часть из них сидит на земле, другие стоят, ожидая дальнейших указаний. На месте происшествия работают экстренные службы. Ранее в разных регионах страны, включая Киевскую и Запорожскую области, уже фиксировались случаи повреждения инфраструктуры и остановки движения поездов и автотранспорта после сообщений о взрывах или детонации боеприпасов.