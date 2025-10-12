Ричмонд
Двое детей пострадали от взрыва дрона в Шебекино

Дроны ВСУ ранили трех мирных жителей, включая двух детей в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.

Пострадавших детей доставили в больницу.

«Один из мальчиков получил минно-взрывную травму и осколочные ранения бедра и плеча. Его родители доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Второго мальчика, с предварительным диагнозом баротравмы, доставили бойцы самообороны. Для дальнейшего обследования и лечения оба ребенка будут перевезены в детскую областную клиническую больницу», — сообщил Гладков.

В Грайвороне FPV-дрон взорвался вблизи жилого здания. В результате ударной волны и осколков ранения получил взрослый мужчина. Как уточнил губернатор, у пострадавшего диагностированы осколочные повреждения шеи, грудной клетки и ног. Мужчина сам обратился за помощью в Грайворонскую центральную районную больницу. Сейчас местные власти продолжают уточнять последствия атак и степень ущерба инфраструктуре.

Ранее в результате атак ВСУ на Белгородскую область уже были жертвы среди мирного населения. Так, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа мужчина скончался в больнице после ранения, полученного при взрыве FPV-дрона. Еще один житель погиб в селе Репяховка Краснояружского района, подорвавшись на взрывном устройстве.