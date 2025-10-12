Двое детей пострадали от взрыва дрона в Шебекино

Ранее в результате атак ВСУ на Белгородскую область уже были жертвы среди мирного населения. Так, в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа мужчина скончался в больнице после ранения, полученного при взрыве FPV-дрона. Еще один житель погиб в селе Репяховка Краснояружского района, подорвавшись на взрывном устройстве.