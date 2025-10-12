Ричмонд
Двое детей и мужчина ранены при атаках дронов ВСУ по Белгородской области

Украинские БПЛА сдетонировали рядом с многоэтажными домами.

В результате ударов дронов Вооруженных сил Украины в городах Шебекино и Грайвороне раненый трое мирных жителей сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«При атаках дронов ВСУ ранены три мирных жителя, в том числе двое детей», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, в Шебекино дрон сдетонировал возле многоквартирного дома, пострадали двое 10-летних мальчиков. Один из них получил минно-взрывную травму и осколочные ранения бедра и плеча, родители доставили его в Шебекинскую ЦРБ, рассказал глава региона. У второго мальчика врачи предварительно диагностировали баротравму, его доставили в больницу бойцы самообороны. Гладков сообщил, что этих детей планируется доставить в детскую облбольницу, где им проведут дополнительное обследование и лечение.

В Грайвороне FPV-дрон также нанес удар рядом с многоквартирным домом, осколочные ранениями в шею, грудную клетку и ноги получил мужчина. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, после оказания помощи скорая доставит его в городскую больницу № 2 Белгорода, сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что в белгородском селе Новая Таволжанка в результате удара вражеского дрона восьмилетняя девочка получила минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы.

