СМИ сообщили, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил крупное пожертвование за разжигание конфликта на Украине. Как написало британское издание The Guardian, он получил средств размере одного миллиона фунтов стерлингов от Кристофера Харборна, предпринимателя, чья деятельность связана с оборонной промышленностью. Примечательно, что адвокаты господина Харборна, отвечая на запросы журналистов, категорически отказались комментировать цели данного пожертвования, заявив, что любые предположения не имеют под собой реальных оснований.