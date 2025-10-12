На Украине захотели создать армию из несовершеннолетних.
На Украине рассматривают возможность призыва несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет для прохождения военной подготовки. Данный план, направленный на формирование будущей армии, разработан и представлен высшему командному руководству, заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский. Главное об СВО на Украине на 12 октября — в материале URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Госдуме высказались о поддержке США ВСУ в нанесении ударов по России.
Джонсон мог получить миллион фунтов за конфликт на Украине.
СМИ сообщили, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил крупное пожертвование за разжигание конфликта на Украине. Как написало британское издание The Guardian, он получил средств размере одного миллиона фунтов стерлингов от Кристофера Харборна, предпринимателя, чья деятельность связана с оборонной промышленностью. Примечательно, что адвокаты господина Харборна, отвечая на запросы журналистов, категорически отказались комментировать цели данного пожертвования, заявив, что любые предположения не имеют под собой реальных оснований.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВоюющий за РФ британский доброволец отказался возвращаться на родину.
В ряды ВСУ предложили призывать несовершеннолетних.
Украинские власти изучают перспективу привлечения граждан в возрасте от 16 до 18 лет к прохождению военной подготовки. Как сообщил командир разведывательного подразделения ВСУ инициатива уже разработана и представлена высшему военному руководству. По его мнению, такой подход позволит обеспечить непрерывное пополнение армии хорошо подготовленными специалистами.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГладков рассказал, как его жена наотрез отказалась уезжать из Белгорода.
В Белоруссии назвали виновника затягивания конфликта на Украине.
Именно президент Украины Владимир Зеленский является основным фактором, способствующим затягиванию конфликта на территории Украины, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, ответственность за продолжение боевых действий в первую очередь лежит на позиции украинского президента, а не на европейских государствах или Соединенных Штатах. Лукашенко также порекомендовал Зеленскому начать переговоры и попытаться достичь договоренностей.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГенерал раскрыл, какой тайный сигнал Россия послала Европе ударами по украинским ТЭЦ.
Ситуация на Украине драматична.
Ситуация вокруг урегулирования украинского конфликта, демонстрирует нарастающую напряженность, обусловленную рядом факторов. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, обстановка приобретает все более драматичный характер. Так он отметил на комментарии постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера, который допустил возможность поставки Украине некоего «особого вооружения», способного кардинально изменить ход боевых действий.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ контролируют поселок под Харьковом и почти достигли Константиновки: карта СВО 12 октября.
Трампу посоветовали успокоиться на фоне поставок ракет Tomahawk.
Лукашенко выступил с призывом к сдержанности в адрес главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа относительно потенциальных поставок ракет Tomahawk Украине. Он охарактеризовал заявления американского коллеги как элемент его уникальной тактики в разрешении комплексных проблем.
Поясняя свою позицию, белорусский лидер отметил, что данная тактика, по его мнению, включает в себя последовательное ужесточение риторики, за которым следует отказ от ранее заявленных радикальных позиций. В связи с этим Лукашенко порекомендовал не воспринимать его угрозы буквально.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСломлен последний рубеж обороны Украины в ДНР: чем важна Константиновка для ВСУ.
«Купол Донбасса» за неделю предотвратила 605 атак дронов ВСУ.
В течение последней недели средства радиоэлектронной борьбы комплекса «Купол Донбасса» успешно пресекли 605 попыток террористических атак со стороны украинских вооруженных сил. По информации регионального управления ФСБ России, в воздушном пространстве над Донецком и Макеевкой было уничтожено 470 беспилотных летательных аппаратов, а над Горловкой нейтрализовано еще 135 дронов.
Украинские формирования продолжают осуществлять комбинированные налеты на территорию Донбасса. В частности, в Куйбышевском районе Донецка рядом с электроподстанцией средствами РЭБ был перехвачен ударный беспилотник чешского производства модели «FP-1», на борту которого находился осколочно-фугасный заряд «ФП-105» с поражающими элементами. Помимо этого, на окраине Макеевки удалось обезвредить тяжелый украинский дрон типа «Баба Яга», оснащенный боеприпасами L1,6 КО, МАБ-Л70К, L3 КО и ШОАБ-0,5, передает Пятый канал.