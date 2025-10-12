Альпинист Кулеш назвал 12 октября решающим днем в поисках семьи Усольцевых

Руководитель одного из поисковых отрядов, участвовавших в поисках, заявила, что сигнал телефона Сергея Усольцева в последний раз засекли у шоссе вдали от района поисков, а не в тайге, как предполагалось до этого. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».