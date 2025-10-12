Mercedes экс-главы управления летной эксплуатации Росавиации Костылева попал в ДТП

Автомобиль марки Mercedes, предположительно принадлежащий бывшему руководителю управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву, попал в аварию. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщил Telegram-канал «112».
Инцидент произошел вечером в московском поселке Крекшино. Столкнулись Mercedes Костылева, Infiniti и КамАЗ.
В результате аварии пострадал пятилетний ребенок, однако его родители отказались от госпитализации. Сам Костылев заявил, что ему ничего не известно о случившемся ДТП, но при этом на месте происшествия, по информации канала, был замечен человек, похожий на него.
Максим Костылев — бывший глава управления Росавиации, ранее был арестован по обвинению во взяточничестве. Следствие полагало, что в 2021 году он получил взятку от руководства Azur Air за лоббирование их интересов в Росавиации. Летом 2023 года его освободили из СИЗО.
