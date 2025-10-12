Двое детей и двое взрослых пострадали при налёте дронов ВСУ на Белгородчину

В Шебекине при детонации дрона возле многоквартирного дома ранения получили два десятилетних мальчика. У одного диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения конечностей, у второго — баротравма. Оба ребёнка доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего обследования, уточнил глава области.