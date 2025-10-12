Ричмонд
Двое детей и двое взрослых пострадали при налёте дронов ВСУ на Белгородчину

В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали трое мирных жителей, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

В Шебекине при детонации дрона возле многоквартирного дома ранения получили два десятилетних мальчика. У одного диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения конечностей, у второго — баротравма. Оба ребёнка доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего обследования, уточнил глава области.

В Грайвороне FPV-дрон поразил территорию рядом с жилым домом, в результате чего осколочные ранения различной степени тяжести получил местный житель. Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью, а в его квартире зафиксированы повреждения оконных конструкций. Информация о происшествиях уточняется.

Ранее сегодня украинский дрон атаковал автомобиль на трассе в Хомутовском районе Курской области. Ехавшей внутри женщине оторвало руку, сидевший рядом мужчина получил осколочное ранение плеча, обоих госпитализировали.

