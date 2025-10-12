Два 10-летних мальчика ранены из-за детонации дрона в Белгородской области

Два 10-летних мальчика пострадали в результате детонации дрона возле многоквартирного дома в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба региона в воскресенье, 12 октября.
«После детонации дрона возле МКД пострадали двое 10-летних мальчиков. Один из них получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча», — говорится в сообщении.
Отмечается, что второй ребенок предварительно получил баротравму, детям оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, что три человека погибли и один получил ранения в результате ракетного удара со стороны ВСУ по населенному пункту Маслова Пристань Шебекинского округа.