Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн: В результате атаки БПЛА в Курской области ранен мужчина

В Курской области в результате атаки вражеского беспилотника на село Гирьи Беловского района получил ранение 41-летний местный житель. О происшествии в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, у пострадавшего диагностирована обширная рана правого плеча. Мужчину оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему уже оказали всю необходимую помощь.

Ранее Александр Хинштейн заявил, что в результате удара украинского беспилотника пострадали двое взрослых и один подросток. Вследствие взрыва 15-летний юноша с минно-взрывной травмой был госпитализирован. Как позже пояснил губернатор, из-за угрозы со стороны беспилотников на трассе Рыльск — Льгов пришлось временно остановить движение. Ещё одним инцидентом стал удар дрона по дороге в Курской области, где женщина лишилась руки.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше