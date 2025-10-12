Двое детей пострадали в результате взрыва дрона в Белгородской области

В результате атаки беспилотников на Белгородскую область со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три местных жителя, среди них двое детей. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили в оперативном штабе региона.
— В городе Шебекино после детонации дрона возле МКД пострадали двое 10-летних мальчиков. Один из них получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча. Родители доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу. Второго мальчика, у которого предварительно диагностирована баротравма, привезли бойцы самообороны, — говорится в Telegram-канале штаба.
Второй удар пришелся на город Грайворон. В результате мужчина получил осколочные ранения шеи, грудной клетки и ног. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую больницу.
11 октября Белгородская область подверглась ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате падения осколков в Белгороде возник пожар на мусорной свалке. На место уже прибыли пожарные. В коммерческом здании выбиты окна, повреждены крыша и фасад. Повреждены две машины.