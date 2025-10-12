Заблудившаяся в тверском лесу 83-летняя бабушка спасла себе жизнь громким пением

Обнаружить пенсионерку удалось по её песне. Спасатели в очередной раз прочёсывали местность в ночное время, как вдруг услышали пение, доносящееся из зарослей вблизи болота. Приблизившись, они нашли старушку сидящей на кочке. Женщина призналась, что уже не верила в своё спасение, но решила попытать счастье и периодически громко пела, стараясь дать о себе знать. Пострадавшая доставлена в больницу, её жизни ничто не угрожает.