Дагестанское село, где на ремонт дорог выделили 1 млрд, отрезало от цивилизации

К слову, в 2023 году на ремонт дорожной инфраструктуры этого района было выделено 568 миллионов рублей. Подрядчики планировали завершить работы до 1 мая, но отремонтировали только четыре километра из запланированных двадцати. Весной 2025 года на восстановление дорожного полотна дополнительно направили 428 миллионов рублей, однако проблема до сих пор не решена.