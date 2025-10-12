Ричмонд
В Курской области при атаке дрона на автомобиль погибла мирная жительница

КУРСК, 12 окт — РИА Новости. Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Рыльском районе, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Источник: © РИА Новости

«Преступления, которым нет оправдания. Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. В машине ехали четыре человека. К огромной скорби, в результате атаки на месте погибла 40-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным и близким», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ещё три пассажира — две женщины и мужчина — не пострадали.

«Я вновь настоятельно прошу всех воздержаться от поездок в приграничье! От ударов врага страдают и гибнут люди. Пожалуйста, не рискуйте жизнью и здоровьем», — добавил глава региона.

