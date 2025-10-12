В Курской области при атаке дрона на автомобиль погибла мирная жительница

«Преступления, которым нет оправдания. Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. В машине ехали четыре человека. К огромной скорби, в результате атаки на месте погибла 40-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным и близким», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.