Российский байкер погиб в жутком ДТП в Турции

В Турции погиб российский мотоциклист во время путешествия по маршруту в Каппадокию.

В Турции погиб российский мотоциклист во время путешествия по маршруту в Каппадокию. 40-летний Антон Р. не справился с управлением на шоссе Ефахрит-Сивас и на большой скорости врезался в отбойник, пишет SHOT.

По данным канала, мотоциклист вылетел из седла, получив тяжелые травмы. На место происшествия оперативно прибыли жандармы, полиция и скорая помощь.

Медики доставили пострадавшего в больницу Менгюк Чеги, но спасти его не удалось. Погибший был опытным байкером из Волгограда, неоднократно побеждавшим в местных соревнованиях.

Турецкие правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, летом прошлого года в Турции разбилась российская байкерша МотоТаня.

