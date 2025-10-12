В Испании задержаны не менее 17 человек во время митинга ультраправых

«По меньшей мере 17 человек были задержаны, а около 20 сотрудников баскской полиции получили лёгкие травмы в воскресенье в городе Витория во время беспорядков, вспыхнувших после столкновений между участниками митинга “Испанская фаланга” и противниками акции, пытавшимися её сорвать», — говорится в статье.