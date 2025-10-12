В Испании задержаны не менее 17 человек во время митинга ультраправых

Митинги в Испании. Видео © Х / diversity999x.
«По меньшей мере 17 человек были задержаны, а около 20 сотрудников баскской полиции получили лёгкие травмы в воскресенье в городе Витория во время беспорядков, вспыхнувших после столкновений между участниками митинга “Испанская фаланга” и противниками акции, пытавшимися её сорвать», — говорится в статье.
Митингующие вышли на улицы утром 12 октября, их шествие сопровождалось лозунгом «Единство Испании не обсуждается и не подлежит голосованию». В ходе протестов начались единичные столкновения с оппонентами партии. Прибывшая к месту полиция пустила в ход спецсредства для разгона толпы.
Ранее американский президент Дональд Трамп во время встречи со своим коллегой из Финляндии Александром Стуббом заявил, что Испанию необходимо лишить членства в Североатлантическом альянсе за нежелание увеличивать расходы на оборонные нужды.
