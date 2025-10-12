Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Испании задержаны не менее 17 человек во время митинга ультраправых

В испанском городе Витория полиция задержала как минимум 17 человек во время митинга ультраправой партии «Испанская фаланга». Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на департамент безопасности баскского правительства. Известно, что около 20 правоохранителей пострадали.

Источник: Life.ru

Митинги в Испании. Видео © Х / diversity999x.

«По меньшей мере 17 человек были задержаны, а около 20 сотрудников баскской полиции получили лёгкие травмы в воскресенье в городе Витория во время беспорядков, вспыхнувших после столкновений между участниками митинга “Испанская фаланга” и противниками акции, пытавшимися её сорвать», — говорится в статье.

Митингующие вышли на улицы утром 12 октября, их шествие сопровождалось лозунгом «Единство Испании не обсуждается и не подлежит голосованию». В ходе протестов начались единичные столкновения с оппонентами партии. Прибывшая к месту полиция пустила в ход спецсредства для разгона толпы.

Ранее американский президент Дональд Трамп во время встречи со своим коллегой из Финляндии Александром Стуббом заявил, что Испанию необходимо лишить членства в Североатлантическом альянсе за нежелание увеличивать расходы на оборонные нужды.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше