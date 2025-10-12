В Италии сгорел 400-летний монастырь, где крестился первый «святой-миллениал»

Последствия пожара. Видео © Telegram / Vigili del Fuoco.
«С прошлого вечера пожарные работают над тушением пожара в монастыре Бернага в Валлете-Брианце. Пламя взято под контроль, в пострадавшем районе ведутся масштабные работы по ликвидации последствий», — говорится в сообщении.
Возгорание возникло в субботу и быстро распространилось по всему зданию религиозного комплекса, основанного в 1628 году. Двадцать одна монахиня, находившаяся в монастыре во время просмотра телевизионной трансляции службы папы римского, была успешно эвакуирована. Отмечается, что в этом монастыре недавно канонизированный Карло Акутис, известный как «святой-миллениал», в своё время принял первое причастие.
