Женщина погибла в автомобиле под Рыльском Курской области при атаке дрона ВСУ

Боевики ВСУ с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль с пассажирами.

В Рыльском районе Курской области беспилотник боевиков ВСУ совершил атаку на гражданский автомобиль с мирными жителями. В результате этой террористической атаки погибла 40-летняя местная жительница. Об этом трагическом инциденте в своем канале в соцсети сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, атака произошла на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района.

«В машине ехали 4 человека. К огромной скорби, в результате атаки на месте погибла 40-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным и близким. Эта боль никогда не утихнет», — написал Хинштейн.

Он также сообщил, что трое остальных пассажиров автомобиля — двое женщин и мужчина — не пострадали.

Хинштейн призвал жителей региона воздержаться от поездок в приграничье и не рисковать жизнью и здоровьем.

Ранее KP.RU сообщил, что два 10-летних мальчика ранены из-за детонации дрона у многоквартирного дома в Шебекино Белгородской области. Мальчики доставлены в больницу.

