Женщина погибла в автомобиле под Рыльском Курской области при атаке дрона ВСУ

В Рыльском районе Курской области беспилотник боевиков ВСУ совершил атаку на гражданский автомобиль с мирными жителями. В результате этой террористической атаки погибла 40-летняя местная жительница. Об этом трагическом инциденте в своем канале в соцсети сообщил глава региона Александр Хинштейн.