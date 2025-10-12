Глава СК затребовал доклад по делу об избиении мужчиной прохожих на улице Москвы

«В социальных медиа сообщается, что в Москве мужчина, вероятно в состоянии опьянения, нарушал общественный порядок, а также избил прохожих на улице. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”)», — говорится в сообщении.