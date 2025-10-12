Ричмонд
Глава СК затребовал доклад по делу об избиении мужчиной прохожих на улице Москвы

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту совершения противоправных действий мужчиной в Москве.

Источник: РИА "Новости"

«В социальных медиа сообщается, что в Москве мужчина, вероятно в состоянии опьянения, нарушал общественный порядок, а также избил прохожих на улице. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”)», — говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.