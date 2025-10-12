FP: Китай построит мегаплотину в Тибете

Строительство «мегаплотины» вызывает тревогу не только у экологов, но и у правительств соседних стран. Река Ярлунг-Цангпо, на которой ведутся работы, — трансграничная: ниже по течению в Индии и Бангладеш она известна как Брахмапутра. Специальный советник по Южной Азии южнокорейской организации Parley Policy Initiative Нирадж Сингх Манхас считает, что проект имеет и геополитическую составляющую: контроль за водными потоками даст Китаю дополнительные рычаги влияния в регионе на фоне отсутствия международных соглашений о водоразделении. Власти КНР отвергают обвинения в намерении использовать плотину для давления на соседей.