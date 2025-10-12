Полицейский в Татарстане ранил женщину, напавшую с ножом на стражей порядка

В Татарстане полицейский применил табельное оружие в отношении женщины, которая бросилась с ножом на прибывших на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в МВД по Республике Татарстан.
Инцидент произошёл в ночь на 11 октября. В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестная женщина повредила ножом колесо автомобиля заявителя. На место выехали полицейские, однако при попытке разобраться в ситуации женщина напала на одного из них с ножом.
Несмотря на неоднократные требования прекратить агрессивные действия, она продолжала угрожать стражам порядка и оказывать активное физическое сопротивление, пытаясь нанести ножевое ранение сотруднику полиции.
В сложившейся ситуации, руководствуясь положениями закона о полиции сотрудник отдела МВД по Мензелинскому району применил табельное оружие. Женщина получила огнестрельное ранение ноги и была госпитализирована.
По факту происшествия проводятся проверочные мероприятия.
Ранее стало известно, что в Тобольске полицейские задержали мужчину, который ворвался с топором в торговый центр.