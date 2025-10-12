Полицейский в Татарстане ранил женщину, напавшую с ножом на стражей порядка

Инцидент произошёл в ночь на 11 октября. В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестная женщина повредила ножом колесо автомобиля заявителя. На место выехали полицейские, однако при попытке разобраться в ситуации женщина напала на одного из них с ножом.