Полицейский в Татарстане ранил женщину, напавшую с ножом на стражей порядка

Гражданка предприняла попытку нападения на одного из полицейских.

Источник: Аргументы и факты

В Татарстане полицейский применил табельное оружие в отношении женщины, которая бросилась с ножом на прибывших на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в МВД по Республике Татарстан.

Инцидент произошёл в ночь на 11 октября. В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестная женщина повредила ножом колесо автомобиля заявителя. На место выехали полицейские, однако при попытке разобраться в ситуации женщина напала на одного из них с ножом.

Несмотря на неоднократные требования прекратить агрессивные действия, она продолжала угрожать стражам порядка и оказывать активное физическое сопротивление, пытаясь нанести ножевое ранение сотруднику полиции.

В сложившейся ситуации, руководствуясь положениями закона о полиции сотрудник отдела МВД по Мензелинскому району применил табельное оружие. Женщина получила огнестрельное ранение ноги и была госпитализирована.

По факту происшествия проводятся проверочные мероприятия.

Ранее стало известно, что в Тобольске полицейские задержали мужчину, который ворвался с топором в торговый центр.