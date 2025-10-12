В Техасе потерпел крушение самолёт, начался пожар

В США потерпел крушение самолёт. После этого начался пожар. ЧП произошло в городе Форт-Уэрт (штат Техас) Такое сообщения появилось в местных социальных сетях, цитирует RT.
«Самолёт потерпел крушение и загорелся», — сообщают очевидцы.
Также появилась информация, что после крушения воздушного судна поблизости загорелись и автомобили.
На опубликованных очевидцами в соцсетях видеозаписях виден черный столб дыма, который поднимается в стороне от дороги.
Каких-либо подробностей пока нет, равно как и данных о пострадавших.