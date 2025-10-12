Дрон ВСУ попал в автомобиль в Курской области, погибла женщина

По словам главы области, инцидент произошёл на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка. Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшей, добавив, что три других пассажира автомобиля не пострадали.
«Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. К огромной скорби, в результате атаки на месте погибла 40-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным и близким. Ещё три пассажира — двое женщин и мужчина — к счастью, не пострадали», — говорится в сообщении губернатора.
Хинштейн попросил воздержаться от поездок в приграничье, так как это очень опасно.
Ранее сообщалось, что в Горловке шесть мирных жителей получили ранения в результате удара беспилотника ВСУ по городскому автобусу в жилом массиве «Комсомолец». Об этом сообщил глава города Иван Приходько.