Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турист из России разбился на мотоцикле во время аварии в Турции

Россиянин погиб от ранений, полученных при аварии на трассе Ефахрит-Сивас в Турции.

Источник: Комсомольская правда

Турист из России погиб в результате аварии в Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.

Согласно источнику, 40-летний россиянин находился в Каппадокии, куда отправился вместе с друзьями в мото-путешествие. Во время передвижения на мотоцикле по шоссе Ефахрит-Сивас мужчина не справился с управлением, врезавшись в отбойник.

Во время инцидента россиянин вылетел из седла транспортного средства и получил серьезные ранения при падении. Прибывшая на место ЧП скорая помощь госпитализировала туриста в медучреждение, однако врачам не удалось спасти жизнь мужчины. Полиция Турции продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, российский путешественник впал в кому после серьезной аварии, которая произошла в Таиланде.