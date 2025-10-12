Турист из России разбился на мотоцикле во время аварии в Турции

Согласно источнику, 40-летний россиянин находился в Каппадокии, куда отправился вместе с друзьями в мото-путешествие. Во время передвижения на мотоцикле по шоссе Ефахрит-Сивас мужчина не справился с управлением, врезавшись в отбойник.