Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FPV-дроны атаковали многоквартирный дом и автомобиль в Шебекине

Украинские FPV-дроны атаковали многоквартирный дом и автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. В результате налёта в доме выбило окна и повредило фасад. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

«Один дрон атаковал многоквартирный дом — повреждены остекление двух квартир и фасад», — написал Гладков в Telegram-канале.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Второй дрон атаковал автомобиль. В результате взрыва машина загорелась — пожар потушили сами жители. Также повредило стоящий рядом второй автомобиль, у него покорёжило кузов и выбило окна.

Ранее в Курской области при атаке дрона на автомобиль погибла женщина. БПЛА ударил по автомобилю на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше