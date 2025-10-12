Ричмонд
В Техасе самолет упал рядом с аэропортом

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Самолет упал рядом с аэропортом неподалеку от города Форт-Уэрт в штате Техас, сообщил телеканал FOX 4 News со ссылкой на пожарное управление города.

Источник: © РИА Новости

«Пожарное управление Форт-Уэрта подтвердило, что рядом с аэропортом Хикс, недалеко от трассы Business 287 в округе Таррант, произошла авиакатастрофа», — отмечает телеканал.

Информации о пострадавших на данный момент нет, добавил телеканал.