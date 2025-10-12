На красноармейском направлении идут тяжелые бои за южную часть города

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что российские войска ведут наступление практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции, а наиболее ожесточенные бои идут именно на красноармейском направлении. Для сдерживания атаки командование ВСУ перебросило в район Красноармейска подготовленные подразделения, что, по данным Генштаба, ослабило позиции украинских войск на других участках фронта.