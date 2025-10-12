Чемпион мотосоревнований разбился в аварии в Турции

«Российский путешественник скончался после жесткой аварии на мотоцикле в Турции. Байкер вылетел из седла, а сам мотоцикл улетел в другую сторону. Россиянин сильно пострадал при падении. На место трагедии были направлены жандармерия, полиция и бригада скорой помощи», — передает SHOT. Пострадавшего срочно доставили в больницу Менгюк Чеги, однако врачи не смогли спасти его жизнь.