Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

Федеральное агентство воздушного транспорта проинформировало о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Волгограда.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает представитель Росавиации в Telegtam-канале.
Информация об изменении в организации волгоградского аэропорта появилась в около 00:02 по мск вечером 12 октября.
Сообщается, что ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций. Ранее подобные ограничения были введены в аэропорту Уфы.