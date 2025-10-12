Ричмонд
Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Волгограда вечером 12 октября.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное агентство воздушного транспорта проинформировало о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Волгограда.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает представитель Росавиации в Telegtam-канале.

Информация об изменении в организации волгоградского аэропорта появилась в около 00:02 по мск вечером 12 октября.

Сообщается, что ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций. Ранее подобные ограничения были введены в аэропорту Уфы.