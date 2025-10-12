Фирма Fire Point, связанная с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком, присвоила средства, выделенные на укрепление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в российских силовых структурах. По информации источника, средства были направлены на создание украинской ракеты «Фламинго», однако, как выяснилось, фирма приобрела лишь лицензию на выпуск британской ракеты FP-5, не занимаясь собственной разработкой.