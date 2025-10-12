Ричмонд
Во Франции объявлен состав нового правительства

Премьер-министр Франции сформировал новое правительство.

«Пост министра иностранных дел сохранил за собой Жан-Ноэль Барро. Должность министра вооруженных сил заняла бывшая глава министерств труда и здравоохранения Катрин Вотрен. Руководитель парижской полиции Лоран Нуньес назначен министром внутренних дел. Кроме того, свои позиции сохранили министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Ролан Лескюр, а также министр юстиции Жеральд Дарманен», — передает BFMTV.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее вновь утвердил Лекорню в должности главы правительства спустя несколько дней после его скандальной отставки. Лекорню — молодой политик, отличающийся лояльностью президенту и амбициозностью, возглавил правительство всего месяц назад. До этого он занимал пост министра обороны. В ходе своей профессиональной деятельности Лекорню неоднократно становился фигурантом дел, связанных с обвинениями в финансовых нарушениях.