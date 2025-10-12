Во Франции объявлен состав нового правительства

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее вновь утвердил Лекорню в должности главы правительства спустя несколько дней после его скандальной отставки. Лекорню — молодой политик, отличающийся лояльностью президенту и амбициозностью, возглавил правительство всего месяц назад. До этого он занимал пост министра обороны. В ходе своей профессиональной деятельности Лекорню неоднократно становился фигурантом дел, связанных с обвинениями в финансовых нарушениях.