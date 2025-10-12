Ричмонд
МО: 37 украинских БПЛА уничтожены над регионами РФ и Черным и Азовским морями

37 дронов ВСУ уничтожены над несколькими регионами РФ и над двумя морями.

Источник: Комсомольская правда

По данным Минобороны РФ, над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей были перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотников.

Кроме этого, по данным военного ведомства, 12 октября, с 15:00 до 17:00 часов по московскому времени, средствами ПВО над Крымом было сбито пять беспилотных летательных аппаратов украинской стороны, относящихся к самолетному типу. Накануне российская ПВО сбила беспилотники, которыми Украина пыталась атаковать Белгородскую область. Тогда над регионом было уничтожено 15 дронов самолетного типа. На днях в Минобороны сообщали, что в течение суток 12 октября российские силы поразили энергообъекты, обеспечивающие украинский ВПК, а также места базирования украинских формирований и наемников. Тогда удары были нанесены тремя видами вооружения.

