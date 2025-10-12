Мужчина задержан за покушение на убийство своей сожительницы в Мытищах

«Следователем следственного отдела по Мытищам ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение 37-летнему местному жителю в покушении на убийство своей сожительницы (ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, в вечерние часы 9 октября 2025 года обвиняемый в ходе ссоры нанес сожительнице 2 удара ножом в область шеи и туловища. Соседи, услышав крики, вызвали на место правоохранительные органы и скорую помощь. Обвиняемый был задержан на месте происшествия», — говорится в сообщении.