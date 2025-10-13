МО отразило массированную атаку на регионы РФ

ПВО сбили 37 украинских дронов над югом России и Черным морем.
Российские военные отразили массированную атаку беспилотников на несколько регионов страны и акватории Черного и Азовского морей. В течение вечера дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«В период с 20:15 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Семнадцать из них сбиты над территорией Республики Крым, 15 — над акваторией Черного моря, два — над территорией Курской области, два — над акваторией Азовского моря и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Министерства обороны России в telegram-канале.
Согласно данным ведомства, основная часть атаки была направлена на Крымский полуостров и прилегающие к нему морские акватории. Также целями стали Курская и Белгородская области. Все беспилотные аппараты были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Ранее URA.RU сообщало, что ночью 11 октября силы ПВО России отразили массированную ночную атаку беспилотников (БПЛА) в шести районах Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что все дроны были уничтожены или перехвачены, и их обломки не упали на землю.