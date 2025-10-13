В Техасе произошло возгорание автомобилей после падения самолета

Как сообщает телеканал Fox 4 News, инцидент произошел вблизи жилой зоны — огонь быстро распространился и перекинулся на рядом стоявшие трейлеры. Точное количество сгоревших машин пока не установлено. По предварительной информации, в катастрофе участвовал частный самолет Beechcraft King Air, рассчитанный на перевозку до девяти пассажиров.