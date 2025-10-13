В Техасе произошло возгорание автомобилей после падения самолета

В американском городе Форт-Уэрт (штат Техас) недалеко от аэродрома Хикс разбился легкомоторный самолет, после чего на земле вспыхнул сильный пожар. Обломки воздушного судна упали на стоянку, вызвав возгорание нескольких припаркованных автомобилей.
Как сообщает телеканал Fox 4 News, инцидент произошел вблизи жилой зоны — огонь быстро распространился и перекинулся на рядом стоявшие трейлеры. Точное количество сгоревших машин пока не установлено. По предварительной информации, в катастрофе участвовал частный самолет Beechcraft King Air, рассчитанный на перевозку до девяти пассажиров.
На месте происшествия работают пожарные и спасатели, которые локализуют возгорание и выясняют обстоятельства случившегося. Число пострадавших уточняется, а причины падения самолета пока не установлены.
Ранее в американском Сакраменто (штат Калифорния) потерпел крушение медицинский вертолет, в результате чего как минимум три человека получили серьезные травмы.