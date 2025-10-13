Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фура с грузинским вином перевернулась на трассе в Ставропольском крае

В Железноводске Ставропольского края произошла авария с участием фуры, перевозившей грузинское вино. Об этом сообщил мэр города Евгений Бакулин.

Источник: Life.ru

В Ставропольском крае перевернулась фура с грузинским вином. Видео © Telegram / Евгений Бакулин.

«На объездной дороге, соединяющей Пятигорск и ТЦ “Гипермаркет Лента”, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, перевернулась фура, перевозившая груз грузинского вина», — говорится в сообщении главы города.

На месте аварии работают экстренные службы. Бакулин призвал жителей и гостей города учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты или планировать время в пути с учётом возможных задержек.

Ранее сообщалось, что в Туве в результате столкновения двух автомобилей погиб ребенок, ещё восемь человек получили травмы различной степени тяжести. По данным пресс-службы Управления Госавтоинспекции МВД России по республике, водитель Toyota Corolla Fielder совершил наезд на автомобиль Chevrolet Niva, в котором находилось восемь пассажиров.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.