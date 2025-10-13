Фура с грузинским вином перевернулась на трассе в Ставропольском крае

Ранее сообщалось, что в Туве в результате столкновения двух автомобилей погиб ребенок, ещё восемь человек получили травмы различной степени тяжести. По данным пресс-службы Управления Госавтоинспекции МВД России по республике, водитель Toyota Corolla Fielder совершил наезд на автомобиль Chevrolet Niva, в котором находилось восемь пассажиров.