Фура с грузинским вином перевернулась на трассе в Ставропольском крае

В Ставропольском крае перевернулась фура с грузинским вином. Видео © Telegram / Евгений Бакулин.
«На объездной дороге, соединяющей Пятигорск и ТЦ “Гипермаркет Лента”, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, перевернулась фура, перевозившая груз грузинского вина», — говорится в сообщении главы города.
На месте аварии работают экстренные службы. Бакулин призвал жителей и гостей города учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты или планировать время в пути с учётом возможных задержек.
