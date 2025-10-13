В Феодосии из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет», — написал он.
Аксенов добавил, что все профильные службы уже работают на месте происшествия. Предварительно, силами ПВО сбито более 20 беспилотников над полуостровом.
