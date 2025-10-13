Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили за три часа 37 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские системы ПВО нейтрализовали 37 беспилотных летательных аппаратов украинского производства над рядом регионов России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации. Данные предоставлены за период с 20:15 до 23:00 по московскому времени.

Источник: Life.ru

В ведомстве уточнили, что большая часть дронов была сбита над Крымом (17 БПЛА) и Чёрным морем (15). Также сообщается об уничтожении БПЛА над Курской, Белгородской областями (по два) и Азовским морем (один).

Ранее сообщалось, что в Шебекине Белгородской области FPV-дроны атаковали жилой дом и автомобиль. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате налёта в многоквартирном доме повреждены окна и фасад здания. Один из дронов также поразил машину, вызвав его возгорание и повредив соседнее авто. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше