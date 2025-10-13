Силы ПВО уничтожили за три часа 37 украинских БПЛА над регионами РФ

В ведомстве уточнили, что большая часть дронов была сбита над Крымом (17 БПЛА) и Чёрным морем (15). Также сообщается об уничтожении БПЛА над Курской, Белгородской областями (по два) и Азовским морем (один).
Ранее сообщалось, что в Шебекине Белгородской области FPV-дроны атаковали жилой дом и автомобиль. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате налёта в многоквартирном доме повреждены окна и фасад здания. Один из дронов также поразил машину, вызвав его возгорание и повредив соседнее авто. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.