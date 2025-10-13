Силы ПВО за три часа сбили 37 БПЛА над тремя регионами РФ и Черным и Азовским морями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 20:15 до 23:00 по московскому времени. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— В период с 20:15 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Большая часть атак была пресечена над полуостровом Крым — здесь было сбито 17 беспилотников. Еще 15 аппаратов были уничтожены над акваторией Черного моря. Кроме того, два беспилотника были ликвидированы над Курской областью, два — над акваторией Азовского моря, и один — над Белгородской областью.
Ранее стало известно, что украинские дроны совершили атаку на торговый центр «Сигма», расположенный на автомобильной трассе Славянск — Донецк — Мариуполь.