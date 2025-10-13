Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за три часа сбили 37 БПЛА над тремя регионами РФ и Черным и Азовским морями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 20:15 до 23:00 по московскому времени. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 20:15 до 23:00 по московскому времени. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В период с 20:15 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Большая часть атак была пресечена над полуостровом Крым — здесь было сбито 17 беспилотников. Еще 15 аппаратов были уничтожены над акваторией Черного моря. Кроме того, два беспилотника были ликвидированы над Курской областью, два — над акваторией Азовского моря, и один — над Белгородской областью.

Ранее стало известно, что украинские дроны совершили атаку на торговый центр «Сигма», расположенный на автомобильной трассе Славянск — Донецк — Мариуполь.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше