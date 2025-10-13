Самолёт разбился рядом с аэропортом в Техасе

Самолёт разбился в Техасе. Видео © X / AnonPatriot.
На месте крушения загорелись несколько полуприцепов.
«Пожарное управление Форт-Уэрта подтвердило, что близ аэропорта Хикс, недалеко от трассы Business 287 в округе Таррант, произошло крушение самолёта», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники работают над выяснением обстоятельств происшествия. Федеральное управление гражданской авиации США получило уведомление о произошедшем. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее Life.ru сообщал, как в иркутском аэропорту самолёт, проезжая по взлётно-посадочной полосе, протаранил крылом стоящий рядом пассажирский автобус. От удара машину подбросило вверх.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.