Блиновская просит Мосгорсуд об отсрочке от дальнейшего отбывания наказания

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Московский городской суд рассмотрит в понедельник, 13 октября, апелляционную жалобу на приговор блогеру Елене Блиновской, осужденной Савеловским судом Москвы на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, блогер просит апелляционную инстанцию предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Осужденная Блиновская Елена Олеговна в апелляционной жалобе просит Московский городской суд применить ст. 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания) и предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста», — говорится в документах. Также в апелляции указано, что осужденная «полностью раскаялась в содеянном», а дальнейшая ее изоляция от общества будет негативно сказываться на психологическом состоянии и воспитании ее четырех несовершеннолетних детей.

Кроме того, в апелляционной жалобе на приговор Блиновской защита просит Мосгорсуд его изменить, исключив из обвинения ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и двух эпизодов по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По закону, до вступления приговора в законную силу осужденную не могут отправить отбывать наказание, она находится в столичном СИЗО, откуда по видеосвязи примет участие в рассмотрении апелляционных жалоб. Также ее могут доставить в Мосгорсуд, если ранее было заявлено соответствующее ходатайство.