Блиновская просит Мосгорсуд об отсрочке от дальнейшего отбывания наказания

«Осужденная Блиновская Елена Олеговна в апелляционной жалобе просит Московский городской суд применить ст. 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания) и предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста», — говорится в документах. Также в апелляции указано, что осужденная «полностью раскаялась в содеянном», а дальнейшая ее изоляция от общества будет негативно сказываться на психологическом состоянии и воспитании ее четырех несовершеннолетних детей.