Над Феодосией отражают массированную атаку БПЛА: известно об ударе по нефтебазе

В Крыму отражают атаку беспилотников. Над Феодосией сбили не менее 20 дронов ВСУ. Один из них атаковал нефтебазу, начался пожар. Об этом уведомил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
Так, известно, что к месту инцидента прибыли сотрудники спецслужб. По данным главы региона, пострадавших нет.
«Все профильные службы уже работают на месте. Предварительно силами ПВО сбито более 20 беспилотников. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — предупредил Сергей Аксенов.
За вечер 12 октября над Черным и Азовским морями сбили 17 беспилотников ВСУ. Всего над регионами России дежурными средствами ПВО перехвачены 37 украинских БПЛА. Два из них уничтожены над Курской областью.