Бойцы СВО рассказали о преимуществах новой армейской формы

Новая армейская форма не пачкается и не рвется.
Новая российская армейская форма, произведенная в регионах, получила высокую оценку бойцов в зоне спецоперации за эластичность, удобство и устойчивость к загрязнениям. Об этом стало известно из репортажа программы «Вести недели» на телеканале «Россия», где военнослужащие поделились своим опытом использования обмундирования.
«Эта форма эластичная, мало пачкается, удобная. Потому что в бою это очень важно. В окопе в десяти километрах, в двадцати километрах ты уже не сможешь ее поменять, зашить. Об ветки я ее задевал, об автомат тот же. Не рвется. Хорошего качества», — рассказал боец с позывным «Гром», выражая благодарность разработчикам и производителям за качество продукции.
Другие военнослужащие также отмечают высокие эксплуатационные свойства новой формы. Боец с позывным «Тикор» выразил удивление ее терморегулирующими свойствами: «Пробежался где-то, прошелся где-то, штурманули — подвигались. Вспотел, вроде, чувствуется. Я потею сижу, но мне не жарко, как так? Непонятно. Но работает. На самом деле, кто до такого додумался, ему надо премию дать».
Удобство элементов, таких как подлокотники, также было отмечено бойцом «Камнем», который подчеркнул надежность крепления и функциональность. Боец спецназа «Маяк» заявил, что отечественная форма не уступает зарубежным аналогам. Секрет высокого качества обмундирования, как было отмечено в эфире, заключается в многослойности и использовании специальных тканей, которые обеспечивают комфорт.