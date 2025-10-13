Трамп заявил об окончании двухлетней войны в Газе

Правительство Израиля рассчитывает, что в связи с перемирием, процесс освобождения заложников, находящихся в Газе, стартует в понедельник утром, 13 октября. Согласно заявлению официального представителя израильского кабинета министров Шош Бедросян, все 20 заложников, находящихся в живых, будут переданы сотрудникам Красного Креста одновременно. Об этом Бедросян сообщила во время брифинга для представителей СМИ.