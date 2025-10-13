Девушка сорвалась со скалы на горе Колдун под Новороссийском

Как рассказал в своем Telеgram-канале глава службы спасения города Новороссийска Алексей Одеров, к ним поступил вызов с просьбой срочно помочь девушке, которая сорвалась со скалы на горе Колдун и лежит на одном из выступов.
«Спасатели выехали на место и при помощи альпснаряжения поднялись к пострадавшей, оказали доврачебную помощь», — написал Одеров.
По его словам, затем почти 70 метров девушку пришлось спускать с выступа скалы при помощи носилок.
После этого сотрудники службы вместе с медиками, а также очевидцами транспортировали женщину один километр к автомобилю скорой медицинской помощи, доставившему пострадавшую в местную больницу.