Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушка сорвалась со скалы на горе Колдун под Новороссийском

Девушка сорвалась со скалы на горе Колдун под Новороссийском. ЧП произошло в воскресенье вечером на популярной среди туристов горе, расположенной в селе Мысхако.

Источник: Российская газета

Как рассказал в своем Telеgram-канале глава службы спасения города Новороссийска Алексей Одеров, к ним поступил вызов с просьбой срочно помочь девушке, которая сорвалась со скалы на горе Колдун и лежит на одном из выступов.

«Спасатели выехали на место и при помощи альпснаряжения поднялись к пострадавшей, оказали доврачебную помощь», — написал Одеров.

По его словам, затем почти 70 метров девушку пришлось спускать с выступа скалы при помощи носилок.

После этого сотрудники службы вместе с медиками, а также очевидцами транспортировали женщину один километр к автомобилю скорой медицинской помощи, доставившему пострадавшую в местную больницу.